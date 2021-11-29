Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede (2)

"O hastayı bırak, bunu al" dayağı!

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ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

İzmir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda Manisa'da gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.Ş., S.A. ile kadın şüpheli S.Y.E. tutuklandı. Diğer kadın şüpheli G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-29 20:00:55



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