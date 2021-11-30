Manisa’da Okul Sporları Kros İl Birinciliği yapıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 0212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları YıldızlarGençler KızErkek Kros İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Salihli İlçesinde düzenlenen Okul Sporları YıldızlarGençler KızErkek Kros İl Birinciliği müsabakalara, 10 okuldan 72 sporcu katıldı. Birinci olan sporcular Manisa'yı Bölge Şampiyonası'nda temsil edeceği kaydedildi. Nefes kesen yarışlar sonunda Yıldız Kızlarda birinci Salihli Hacıbektaşlı Ortaokulu olurken yıldız erkeklerde ise birinci Salihli Hacıbektaşlı Ortaokulu, ikinci Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu ve Salihli Misaki Milli Ortaokulu oldu. Genç Kızlarda birinci Manisa Spor Lisesi, ikinci Şehzadeler TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi ve üçüncü Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

Genç Erkeklerde ise birinci Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Manisa Spor Lisesi ve üçüncü Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Atletizm Manisa il temsilcisi Bahattin Kayan ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.

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