Yunusemre Sandıklı’dan 3 puanla dönmek istiyor

Yunusemre Belediyespor, 5 Aralık Pazar günü karşılaşacağı Sandıklıspor deplasmanında kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 9. bölge 1. grupta zirve mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, ligin 6. haftasında 5 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Afyonkarahisar ekibi Sandıklıspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Mavi Beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Teknik Direktör Mahmut Taşkın, liderle aralarında iki puan fark olduğunun altını çizerken, şampiyonluk yarışında kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. Taşkın açıklamasında, “Ligde şu ana kadar topladığımız puanlardan memnunuz. Liderle aramızda iki puan var ve bu bir maçlık galibiyete bakar. Geçen hafta disiplinli, koşan, savaşan bir Ahmetli takımına karşı önemli bir 3 puan almıştık. Bu hafta da Sandıklı ile oynayacağımız maçta kazanarak çıkışı sürdürmek istiyoruz. Sandıklı zorlu bir deplasman. Bir çıkış içerisinde olan, bireysel olarak kaliteli oyunculardan kurulu bir takımla oynayacağız. Bu yüzden iki takım için de önem taşıyan bir mücadele olacak. Eksiklerimiz olsa da Sandıklı’ya kazanmaya gideceğiz. Oradan da istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyorum” dedi.

Yunusemre Belediyespor bu maç öncesinde 11 puan ve averajla 3. sırada yer alırken, Sandıklıspor ise 4 puanla 7. sırada yer alıyor. Sandıklı İlçe Stadı’nda oynanacak maçı hakem Veysel Karani Özkan yönetecek.

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