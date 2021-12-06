Rektör Ataç, 'Biz Bir Takımız Projesi'nin açılış törenine katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, gençlerin spor yoluyla sosyal uyumuna katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen "Biz Bir Takımız Projesi"nin açılış törenine katıldı.

Açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleştirildi. Törende, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selhan Özbey, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin "Biz Bir Takımız Projesi"ne Mentör olarak yapmış olduğu katkılar nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takdim edilen teşekkür belgesini aldı. "Biz Bir Takımız Projesi" ile farklı şehirlerde yaşayan çocukların spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumdaki farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının sağlanmasına ve toplumsal uzlaşıya katkı sağlanması hedefleniyor. Proje, 24 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda eğitim gören 6 ve 7. sınıftan bin 56 kız ve erkek öğrencinin; seçilen eğitmenlerin gözetiminde 14 hafta boyunca haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimlerinin ardından farklı bir şehirde bir araya gelecekleri ortak bir tanışma ve etkinlik kampından oluşuyor.

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