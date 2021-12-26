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Manisa’da yağış kaza getirdi, 300 metre arayla iki tır kaza yaptı: 3 yaralı Tırların dorseleri İzmir-Manisa yolunu yaklaşık 1 saatliğine trafiğe kapattı, uzun kuyruklar oluştu

İHA

Manisa’da yağış kaza getirdi, 300 metre arayla iki tır kaza yaptı: 3 yaralı Tırların dorseleri İzmir-Manisa yolunu yaklaşık 1 saatliğine trafiğe kapattı, uzun kuyruklar oluştu

Manisa’da yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda, yaklaşık 300 metre arayla iki tır kaza yaptı. Meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralanırken, kaza yapan tırların dorseleri İzmirManisa yolunun Manisa yönünü yaklaşık 1 saatliğine trafiğe kapattı.
Manisa’da öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İzmirManisa yolu Sabuncubeli mevkiinde, yaklaşık 300 metre arayla iki tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kaza yaptı. İlk kaza, saat 11.20 sıralarında Sabuncubeli tünelinin Manisa çıkışında meydana geldi. Mehmet Ş. yönetimindeki Scania marka 41 UZ 395 plakalı tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ş. ve yanında yolcu konumunda bulunan Havva Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tır içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 112 Acil Servis ambulansıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı
İlk kazanın hemen ardından yaklaşık 300 metre ileride bir tır kazası daha meydana geldi. Aziz B. (43) idaresindeki 33 ACD 719 plakalı Mercedes marka tır, ıslak zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesi yolu kapattı. Yaralı Aziz B, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manisa yönü trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu
Kaza yapan tırlar sebebiyle İzmirManisa yolunun Manisa yönü trafiğe kapanınca uzun kuyruklar oluştu. Emniyet ve jandarma bölge trafik ekipleri, olabilecek başka kazalara karşı yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası tek şeritten trafiğe açıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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