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Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

DHA

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç Manisa ziyareti kapsamında ilk olarak Pazar Camii'nde öğle namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arınç, kapatılan Refah Partisi'nin Turgutlu eski ilçe başkanı Dinçer İnceer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Arınç, öğlen yemeğinin ardından Turgutlu'dan ayrıldı. Arınç'a ziyaretlerinde AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-12-26 18:58:11

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