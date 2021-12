TURBELDAK Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) hafta sonunda Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı'nı Kemalpaşa Ovacık Köyünde gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak her hafta şehir içi ve şehir dışında farklı yürüyüş ve tırmanış etkinlikleri düzenleyen TURBELDAK'ın bu hafta sonundaki rotası Kemalpaşa Ovacık Köyü oldu. Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla düzenlenen tırmanış sabahın erken saatlerinde başladı. TURBELDAK katılımcıları yaklaşık 10 km süren parkuru eşsiz doğa manzaraları eşliğinde tamamladı.

Sarıkamış Şehitleri Tırmanışı'nı hakkında bilgi veren TURBELDAK katılımcısı öğretmen Bayram Ali Çelikten şunları söyledi: "Güneşin yavaş yavaş yüzünü gösterdiği bir vakitte Ovacık Köyü kahvehanesinde çaylarını yudumlayan ekibimiz, yeni güne merhaba dedi. Hava sisli ve bulutlu, hafif hafif yağmur atıştırıyor. Ekip canlı, ekip heyecanlı. Önümüzde uzun bir patika bir hafta önce yağan karın erimesiyle iyice yumuşamış toprak; yer yer çamur içinden yürüyoruz. Ağaç dallarında, kuzeye bakan yamaçlarda yağan kardan parçalar görmek mümkün. Hafif bir rampa tırmanıyoruz. Önce soluk soluğa kalıyoruz. Küçücük bir nefes molası adeta anjiyo etkisi yapıyor. Bin 150 metreye yükselip zirve yapacağız. Kayaların arasında sıkışan erimeyen bizleri bekleyen kar parçaları ve bulutların süslediği bir ufuk çizgisi. Her şey çok güzel; ciğerimize çektiğimiz soğuk ama rahatlatıcı orman havası ve ara ara bulutların arasından göz kırpan güneş, ışıldayan sararmış dökülmüş yer yer kızıllaşmış yapraklar ruhlarımıza can suyu oluyor. Kışa zirveden bakmanın zevki çok ayrı bir şey. Yürüyüş ekibimiz sislerin yoğunlaşıp bulutlaştığı manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Yaklaşık 10 kilometre süren bu parkur, yürüyüş grubunun neşesine neşe katıyor, fotoğraflar çekilerek anılarımıza ekleniyor. Aynı mutluluk ve neşe içinde Ovacık Köyüne geri geliyoruz. Her şey gerçekten çok güzeldi. Tabiat güzeldi, ekip güzeldi. Tüm streslerimizden arınarak dönüyor olmamız en güzeliydi."

Yaz Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla özel bir tırmanış etkinliğine imza attık. Katılımcılarımızla birlikte soğuk havaya rağmen güzel bir yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdik. TURBELDAK olarak amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize; çevre bilinci oluşturmak, doğayı tanıtmak ve hayatın sadece cep telefonundan ve internetten ibaret olmadığını anlatarak sanal dünya yerine hayatın gerçeklerini elimizden geldiğince öğretebilmektir. Doğa olmadan spor olmaz. Lütfen doğamıza sahip çıkalım" dedi.

