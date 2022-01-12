Özel güvenlik görevlisi tekme atarak motosikleti düşürdü, polisten kaçan şüpheli yakalandı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliyi, olay yerinin yakınından geçen bir özel güvenlik görevlisi motosiklete tekme atıp, düşürdü. Kaçmaya çalışan Ramazan Ö., polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta, saat 22.50'de Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi Sultan Kavşağı'nda, toplu taşıma araç ve sürücülerine yönelik denetim ile sürücülere alkol muayenesi için uygulama yaptı. Polis, uygulama sırasında, Sude Y.'nin kullandığı 10 AEM 377 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Sude Y., ihtara uymayarak arkasındaki erkek arkadaşı Ramazan Ö. ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra Sude Y. motosikleti durdurup indi. Arkadaşı Ramazan Ö. ise motosikletle kaçmayı sürdürdü.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada olay yerinin yakınından geçen ve şüphelilerin peşine düşen polisleri gören bir özel güvenlik görevlisi, durumu fark edip, Ramazan Ö.'nün kullandığı motosikleti tekme atarak devirdi. Bu sırada yetişen polisler, tabancalarını Ramazan Ö.'ye doğrultu. Yakalanan Ramazan Ö., yerden kalkıp, kendisine tekme atıp, düşüren özel güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Ramazan Ö., bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, tekrar Ramazan Ö.'nün peşine düştü. Ramazan Ö., takip sonucu takviye olarak gelen polis ekiplerinin de desteğiyle yakalandı. O anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. .

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosikleti kullanan Sude Y.'nin ehliyetinin olmadığı, bu nedenle de 'dur' ihtarına uymayıp kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerden Sude Y.'ye, 'ehliyetsiz motosiklet kullanmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'kask takmamak' suçlarından toplam 4 bin 297 TL, Ramazan Ö.'ye ise belgesiz olarak araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-01-12 12:53:20



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