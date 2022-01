Manisa'da 'Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği' kuruldu

Manisa’da kadın girişimciler Gözde Aytaç ve Ayşe Taşkan, her geçen gün artan iklim krizlerine yenilerinin eklenmemesi ve çocukların erken yaşta eğitilerek risk altından kurtarmak amacıyla Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği’ni (GİÇED) kurdu.

Manisa’da kadın girişimciler Gözde Aytaç ve Ayşe Taşkan tarafından her geçen gün artan iklim krizlerine yenilerinin eklenmemesi ve çocukların erken yaşta eğitilerek risk altından kurtarılması amacıyla Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği’ni (GİÇED) kurdu. Gözde Aytaç'ın başkanlığında kurulan derneğin başkan yardımcısı Ayşe Taşkan, yönetim kurulu üyeleri ise Gamze Elverişli, Nurefşan Çakmak, Hande Karadeniz ve Asena Çayırlı’dan oluştu. Derneğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Uygur ve Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri de destek veriyor.

Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Aytaç, “Öncelikle ortağım Ayşe Taşkan, öğretmen arkadaşlarım ve çok kıymetli hocalarımız ile dünyamızın kanayan yarası olan iklim krizine karşı ne yapabiliriz diyerek yola çıktık. Malum çocuklarımızın geleceği risk altında. Her geçen gün iklim krizinin oluşturduğu olumsuz sonuçların bir yenisini daha ekleniyor. Eğer bir adım atmazsak bu sonuçlar gelecekte daha büyük olumsuzluklara yol açabilir. Bu düşünce ve duygular Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği’ni hayata geçirdik. Derneğimiz Öğretim görevlisi, Öğretmen, psikolog ve yeminli tercümanlardan oluşan geniş bir fikir ekibiyle kurulmuştur. Değerli ortağım ve yönetim kurulu başkan yardımcımız Ayşe Taşkan, yönetim kurulu üyelerim Gamze Elverişli, Nurefşan Çakmak, Hande Karadeniz, Asena Çayırlı’ya ve bu yolda bizlere en büyük desteği veren ve yol haritamızı çizen MCBÜ Öğretim Üyesi Dr. Emre Uygur ve Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.



"Günümüzde 1 milyar çocuk risk altında"

Çocukların erken yaşta eğitmenin önemli olduğunu açıklayan Aytaç, “Günümüzde bir milyar çocuğun iklim krizi sebebiyle risk altında olduğunu UNICEF duyurmuştur. Son zamanlarda ülkemizin nezdinde de üzüntüyle karşıladığımız orman yangınları, kuraklık, Marmara denizindeki müsilaj sorunu gibi birçok sorun ile karşılaşmaktayız. Derneğimizin bakış açısına göre bir toplumu bir konuda eğitmek istiyorsak ilk olarak erken çocukluk eğitiminden itibaren çocukları eğitmek ile başlamalıyız. Biz inanıyoruz ki ileride dünyayı, ülkemizi emanet edeceğimiz bilinçli nesiller sorumsuzca davranan biz yetişkinlerin neden olduğu sorunları ortadan kaldıracaklardır. Derneğin sadece çocuk eğitimi değil, iklim değişikliği temelli bir çocuk eğitimini benimsemesi bu sebeptendir. Dernek öncelikle yaşadığımız şehirden başlayarak tüm çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını istemektedir. Dezavantajlı bölgelerde bulunan çocuklar, özellikle kız çocuklarının eğitimöğretime kazandırmak için çalışmalar yürütecek ve gerekli materyal desteğinde bulunmak için çalışmalar yürütecektir” diye konuştu.

Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Taşkan, derneğin çalışma alanlarını ve geliştirilen projelerden bahsederken, “ManisaYuntdağı bölgesinde bulunan 19 okul ile işbirliğinde bulunup gerekli ihtiyaç analizlerini yapmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de onayıyla sürdüreceğimiz projemizde öğrencilerin ihtiyacına yönelik materyal desteği, okullaşma oranının düştüğü ulaşım sorunu yaşanılan köylerimize ulaşım desteği, velilere psikolojik destekler ve öğretmenlerimizde eğitimler verilecektir. Şuan üzerinde çalıştığımız bir diğer projemiz ise iklim değişikli temelli bir öğretim modelini ve eğitim materyallerini eğitim sistemimize kazandırmaktır. Gönüllülük faaliyetleri, sosyokültürel çalışmalar, seminerler, perma kültür çalışmaları, doğa temelli stem etkinlikleri ve aile okulu çalışmalarıyla devam edecektir. Geleceğin İklimi ve Çocuk Eğitimi Derneği olarak bizler, sosyal dayanışmanın önemine inanıyor. Bu ülkede yetişmiş tüm bireylerin sosyal faaliyetlere katılması gerektiğini düşünüyoruz. Öncelikle Manisa’mızda ve ardından ülkemizin her köşesinde bir çocuğun gülümsemesinin sebebi olabilmek için tüm yardımlaşma gönüllülerini derneğimize davet ediyoruz. Hiçbir başarının bireysel gerçekleşmeyeceği inancıyla bu taşın altına elini koyan yol arkadaşlarımız ve değerli eğitimcilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bazı kuruluşların bu yıl çağrıya çıktığı ‘dijitalleşme, iklim değişikliği ve yeşil çevre’ temalı proje çağrıları için ekip halinde çalışmaya başladık.” diye konuştu.

