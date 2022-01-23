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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prestij caddeler Ahmetli’ye değer kazandırdı

İHA

Prestij caddeler Ahmetli’ye değer kazandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde Hükümet ve Demirciler Caddelerindeki prestij proje çalışmalarını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Ahmetli ilçesinde prestij proje kapsamında altyapısı ve üstyapısıyla yenilenen Hükümet ve Demirciler Caddelerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salih Tekeli, Ahmetli Belediyesi Meclis Üyesi Necdet Koldanca ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.
İçme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen, yağmur suyu altyapısı yapılan çalışmalar vatandaşlardan tam not alırken, kilit parke döşemeleri, bordür ve engelli kullanımına uygun uyarıcı kılavuz karoları, yenilenen aydınlatma elemanları ile Hükümet ve Demirciler Caddeleri vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ahmetli’de başlatmış olduğumuz prestij cadde yapımlarının sonuna geldik. Artık son bir rötuş kaldı. Bugün inceleme yaptığımız esnada meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız da memnuniyetlerini dile getirdiler. Başkanımıza selamlarını ilettiler. Tabi bu durum bizi mutlu ediyor. Burada 60 bin metrekareye yakın kilit parke taş imalatı yapıldı. İmalat öncesi yağmur suyu hatları, içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlandı. Ahmetli’de toplamda 5 caddede prestij cadde çalışması yaptık. Elektrik abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra aydınlatmalar da açılınca daha da güzel bir görüntü olacak. Projelerimiz, merkezde ve ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde prestij cadde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ahmetli ilçesindeki Hükümet ve Demirciler Caddelerindeki prestij cadde çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Demirciler ve Hükümet Caddesi ile birlikte toplamda 5 caddede yağmursuyu ve üstyapı çalışmalarımız oldu. Aydınlatma direklerinin montajları da tamamlandı. Abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra aydınlatmalarımız da yanmış olacak. Ahmetli ilçemize caddelerimiz hayırlı olsun” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salih Tekeli, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi gerçekten Ahmetli’de bir şehir havası oldu. Altyapısı üstyapısıyla yaşanabilir bir yer oldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ahmetli Belediyesi Meclis Üyesi Necdet Koldanca, “Allah razı olsun. Çok harika bir iş oldu. 17 ilçede aynı hizmetlerin yapıldığından eminiz. Bizim ilçemize de çok büyük yatırımlar yapıldı. Çok da güzel oldu, bir şehir havasına büründü. Belki başka bir başkan olsa, biz bu hizmeti 50 yıl sonra bile göremezdik. Hizmetlerinden dolayı Cengiz Ergün Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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