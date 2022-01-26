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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler'in sporcusu Betül’den bronz madalya

İHA

Şehzadeler'in sporcusu Betül’den bronz madalya

Türkiye Kick Boks Turnuvasına Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Betül Durmuş, 65 kilogramda Genç Bayanlar K1 kategorisinde yarışarak bronz madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Turnuvası 1927 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Betül Durmuş, 65 kilogramda Genç Bayanlar K1 kategorisinde yarışarak bronz madalya kazandı.
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, "Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya 76 ilden 4 bin 300 sporcu katıldı. Sporcumuz Betül Durmuş, daha evvel farklı branşlarda bizleri ulusal ve uluslararası arenada temsil etmiş aldığı madalyalarla göğsümüzü kabartmıştır. Şimdi ise gerekli şartları oluşturarak ilk kez katıldığı şampiyonada 3’üncülük alarak göğsümüzü kabartmıştır." dedi.
Özer, Türkiye Kick Boks Turnuvası, Turkish Open World Cup ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası sonuçlarına göre milli takımların oluşturulacağını da kaydederek, "Başarılı sporcumuza güvenimiz tam. Bu turnuvalarda da iyi dereceler alıp ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğine inanıyoruz. Ayrıca; Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Beye ve kulüp yönetimimize teşekkürü bir borç bilirim." şeklinde konuştu.

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