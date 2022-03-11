‘Yarasız sağlık’ projesinin eğitimleri tamamlandı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Teknik Destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, ‘Yarasız Sağlık’ Projesi, 0911 Mart tarihleri arasında Merkezefendi Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Proje kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 15 kamu hastanesinin evde sağlık hizmetleri, palyatif servisleri ile diyabet eğitim hemşirelerinin ‘Akut ve Kronik Yara Bakımı’ konusunda, Aydın Andan Menderes Üniversitesi Akademisyenlerinden Doç. Dr. Rahşan Çam, Arş. Gör. Dr. Büşra Şahin tarafından verilen teknik ve uygulamaya yönelik bilgiler, katılımcılara interaktif olarak sunuldu. Eğitmenlerden alınan kronik yara bakımı konusunda güncel bilgilerle katılımcıların mesleki tecrübe paylaşımının yapıldığı eğitim sonunda Manisa İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, eğitimi veren akademisyenlere plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti. Bu tarz spesifik eğitimlerin mesleki hayata katkısının önemini vurgulayan Erkuş, yara bakımı konusunda uzmanlaşmış sağlık personelinin yaşlı bireylerle, yatağa bağımlıengelli bireylere sunulan sağlık hizmet kalitesinin daha kapsamlı sürdürülebilir ve kaliteli olarak sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Eğitim bitiminde düzenlenen törenle palyatif servisleri, evde sağlık birimleri, diyabet eğitim birimlerinden katılım sağlayan sağlık personellerine sertifikaları Merkezefendi Devlet Hastanesi idarecileri tarafından takdim edildi.

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