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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli'nin filede 1.Lige geri dönüş sevinci

İHA

Salihli'nin filede 1.Lige geri dönüş sevinci

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Voleybol 1. Ligine yükseldi. Salihli’nin sultanları 3 yıl aradan sonra üst lige geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen 2. Lig Kadınlar final etabı karşılaşmaları Mersin’de oynandı. Çeyrek final ve yarı finalin ardından adını final grubuna yazdıran Antrenör Hasan Gören yönetimindeki Salihli Belediyespor, final grubuna 31’lik Çiflikköy mağlubiyeti ile başladı. İkinci maçında İzmir DSİ’yi 30’lık sonuçla geçen Salihli’nin sultanları, bugün son maçında Lima Spor ile karşılaştı. Rakibi Lima Spor’u 5. set sonunda 32’lik skorla geçen Salihli’nin Sultanları, topladığı 5 puanla adını 1. Lige yazdırdı.
Öte yandan Salihli Belediyespor’un yanı sıra Çiftlikköy Belediyespor, Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor ve Havran Fatih Belediyespor adını 1. Lige yazdıran takımlar oldu.

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