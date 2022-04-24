Kırkağaç MASKİ ile modernleşiyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesinde yapımı devam eden yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Çevik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına MASKİ Genel Müdürlüğü olarak eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara son vermek amacıyla Kırkağaç ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan inceleme ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Çevik’e Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, İlçe Şefi Fahri Dinçer ve teknik personel eşlik etti. Kırkağaç İlçe Şefliğini de ziyaret eden Çevik, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.



“Vatandaşlar rahat nefes alacak”

Yapılan inceleme ziyaretinde konuşan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde Kırkağaç ilçemizi modern bir hale getirmek adına yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Altyapıdan üst yapıya kadar birçok çalışmalar yürüttüğümüz Kırkağaç ilçemizde bugün de Tevfikiye mahallemizde yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyoruz. Özellikle kış aylarında aşırı yağışlardan etkilenmemesi adına mahallemizde yaklaşık 600 metrelik hat yenileme çalışması yürütmekteyiz. İnşallah kısa süre içerisinde bitecek olan çalışmamız ile mahalle sakinleri rahat nefes alacaklar” dedi.



“Mahalleli çalışmalardan memnun”

Tevfikiye Mahalle Muhtarı Mesut Ergüven, mahallelerinde yürütülen çalışmalardan mahalleli olarak çok memnun olduklarını ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Ne zaman sorunumuz olsa en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Özellikle kış aylarında yağmursuyu hattında bir takım sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun ekiplerimizin özverili çalışmaları ile sorunumuz kökten çözülüyor. Ben başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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