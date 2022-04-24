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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Şehzadeler Valorant Turnuvası'nda e-spor merkezi müjdesi

İHA

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de popüler olan elektronik sporlara (espor) yönelik 'Şehzadeler Valorant Turnuvası' düzenledi. 32 takım ve 192 oyuncunun katıldığı turnuvada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, "Yeni bir gençlik merkezi yapıyoruz, inşaatı başladı. Bu gençlik merkezinin içinde gelip oyun oynayabileceğiniz bir de E Spor Merkezi yapıyoruz. Bunun müjdesini vermiş olalım. Manisa'mıza gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

‘Şehzadeler Valorant Turnuvası'nda e-spor merkezi müjdesi

Şehzadeler Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye’de popüler olan elektronik sporlara (espor) yönelik ‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’ düzenledi. 32 takım ve 192 oyuncunun katıldığı turnuvada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Yeni bir gençlik merkezi yapıyoruz, inşaatı başladı. Bu gençlik merkezinin içinde gelip oyun oynayabileceğiniz bir de E Spor Merkezi yapıyoruz. Bunun müjdesini vermiş olalım. Manisa’mıza gençlerimize hayırlı olsun” dedi.
Şehzadeler Belediyesi, Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Elektronik Spor Federasyonu (TESFED) iş birliğinde düzenlenen ‘Şehzadeler Valorant Turnuvası’ Next Game Park’ta başladı. Manisa’da ilk kez bu kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen espor turnuvasında 32 takım ve 192 oyuncu dereceye girebilmek için mücadele etti. Sabah erken saatlerden itibaren Next Game Park’ta buluşan oyuncuların kayıt işlemleri gerçekleşti ve bilgilendirmeler yapıldı. Turnuvanın açılışında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de oyuncuları yalnız bırakmadı.

Espor Merkezi müjdesi mutlu etti
Açılışta konuşan Demir, sporculara Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in selamlarını ileterek, “Manisa’da ilk kez bu kadar büyük bir espor turnuvası yapıyoruz. TESFED İl Temsilcisi Gürdal Bey bize geldiğinde başkanımızla görüştük. Başkanımız hiç düşünmeden madem gençlerimizin bu spora ilgisi var, biz de bu sporun içinde muhakkak oluruz dedi ve bu projeye onay verdi. Esporun dünyada hızlı bir şekilde geliştiğinin, sizin de buna büyük ilgi duyduğunuzun farkındayız. Şehzadeler Belediyesi olarak bundan sonra da e sporla ilgili elimizden geleni yapacağız. Manisa’daki gençlerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele ederek başarılı olmasını istiyoruz” dedi.
Gençlere bir de müjde veren Demir, “Bu manada bir de hazırlığımız var. Eski adliye binasının arkasında Yeni bir gençlik merkezi yapıyoruz, inşaatı başladı. Bu gençlik merkezinin içinde gelip oyun oynayabileceğiniz bir de Espor Merkezi yapıyoruz. Bunun müjdesini vermiş olalım. Manisa’mıza gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadarki en büyük katılımlı turnuva”
TESFED İl Temsilcisi Gürdal Yolcu ise şöyle konuştu: “Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün destekleriyle Manisa’da bugüne kadarki en büyük katılımlı turnuvayı düzeliyoruz. TESFED İl Temsilcisi olarak bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Manisa’da esporu yaygınlaştırmak, geliştirmek, gençlerimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir katılım var. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e projeyi ilk açıkladığımda tereddütsüz elini taşın altına koydu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve TESFED Genel Başkanına çok teşekkür ediyorum.”

Gençlerden Başkan Çelik’e teşekkür
Turnuvaya katılan espor oyuncuları kendilerini destekleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti. Sporculardan Umut Emre Şehzadeler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği organizasyonla gençleri destekleyerek önlerini açmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, “espor ilk çıktığında Türkiye’de pek yaygın değildi. Ancak şimdi ilçelere kadar yayıldı. Bize bu turnuva imkanını sunan Şehzadeler Belediyesi’ne ve belediye başkanına çok teşekkür ederim. Umarım dahası da gelir” dedi.
Bir diğer oyuncu Onur Tünk ise şöyle konuştu: “Manisa’da espor konusunda güzel çalışmalar oluyor. Şehzadeler Belediyesi bir espor merkezi kuracakmış. Bunun için mutluyuz. Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederiz.”
Konuşmaların ardından başlayan turnuvaya katılan genç sporcular kazanan taraf olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girecek takımlara oyun klavyesi, oyun faresi ve oyun kulaklığı gibi ödüller verileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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