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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

İHA

Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri kendilerinden kaçan traktörü yakalayarak yaptıkları incelemelerde traktör üzerinde çalıntı bağ demiri bulunması üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri 45 B 2319 plakalı traktörü şüphe üzerine durdurmak istedi. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibi sonucu yakalandı. H.K. (26) ve T.Ö. (26) isimli iki şüphelinin bağlardan çaldıkları demirleri traktör römorkuna yükleyerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Yaklaşık 750 kilogram bağ demiri sahiplerine teslim edilirken 2 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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