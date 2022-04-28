Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bileniyor

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bitime 2 hafta liderlik koltuğunda oturarak bu hafta evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiği takdirde tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa gün sayıyor. Bayramın ilk günü oynanacak maçta Manisalılardan destek bekleyen yeşil-beyazlılar, taraftara, "Haydi Manisa bayram çifte bayram olsun! Sezon boyunca bugün için birlikte savaştık, şimdi sıra mücadelemizi taçlandırmakta! Pazartesi günü saat 17.30'da Tarık Almış Spor Salonu'nda buluşalım, tüm Manisa'nın gücüyle şampiyonluğa ulaşalım" çağrısı yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-04-28 12:33:58



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