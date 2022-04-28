Salihli’de 'Şehrim benim evim' yarışması yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde okullar arası 'Şehrim benim evim' yarışması yapıldı

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Manisa Merkez İlçelerinde bulunan ortaokullar arasında 'Şehrim Benim Evim' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Programa Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Milli Eğitim Şube Müdürü Şuayip Serbes, okul müdürleri, öğretmenler, jüri üyeleri, yarışmacı öğrenciler ve veliler katıldı.

“Şehrim Benim Evim” Projesi çerçevesinde Manisa ve ilçelerinin coğrafi, tarihi ve kültürel özelliklerinin konu alındığı bilgi yarışması, 50. Yıl Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Yapılan yarışmada; Poyrazdamları Ortaokulu, Uğur Kiremit Ortaokulu, Yılmaz Hüseyin Arı Ortaokulu ve Mevlütlü Ortaokulu ilk dörde kalarak birincilik için kıyasıya yarıştılar.

İlk 20 soruda tam puan alan öğrenciler devamında sorulan ek soruları da kayıpsız cevapladılar ve heyecanın bir an olsun düşmediği yarışma sonucu kuralara taşındı.

Kurada birinciliği Uğur Kiremit Ortaokulu kazanırken, ikinciliği Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu, üçüncülüğü Mevlütlü Ortaokulu ve dördüncülüğü Poyrazdamları Ortaokulu kazandı.

Yarışmaların ardından öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeleri Kaymakam Sağlam ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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