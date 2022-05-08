Annelerin çiçeği Başkan Çelik’ten

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Anneler Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı’nda annelere ve anne adaylarına çiçek hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı’nda annelere ve anne adaylarına çiçek hediye etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden renkli 2400 çiçek vatandaşlara dağıtıldı.

Başkan Çelik “Annelerimiz karşılıksız sevmenin, karşılıksız emeğin ve fedakârlığın yeryüzündeki abidesidir. Tek istekleri hatırlanmak, biraz sevgi ve saygıdır. Annelerin sağlam bireyler kadar, sağlam ailelerin de teminatı olması sebebiyle toplum sağlığı ve saadeti üzerinde derin hakları var ve onlar toplumun mimarlarıdır. Annelerimizi bir gün değil, bir ömür anmalıyız. Bu kutlu günde evlat sahibi olamayan, evladını bu vatana şehit vermiş annelerimizi ve anne yüzü göremeyip anası vatan olan yetimlerimizi de unutmuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Hayatın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacımız annelerimizin Anneler Gününü ’nü tebrik ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

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