Manisa´da palet fabrikasında yangın

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında çok sayıda palet küle döndü.

Dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda palet üreten bir fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler depodaki istifli paletlere de sıçradı. Alevler kısa sürede yayılırken, fabrika yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında çok sayıda palet küle döndü. İtfaiye görevlileri çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-05-10 01:50:45



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