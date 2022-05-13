Jandarma ve emniyetin başarılı trafik personelleri ödüllendirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik personelleri, gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

‘Karayolu Trafik Haftası’ dolayısıyla İçişleri Bakanlığınca “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir, Bi Hareketine Bakar Hayat” ve Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ sloganları doğrultusunda Trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun şekilde kararlılıkla yürütülmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri Polis Memurları Bilal Sarı, Yavuz Memiş, Nurullah Çoban, İl Jandarma Trafik personelleri Astsubay Ahmet Çelik, Astsubay Özgür Yağbasan, Vali Yaşar Karadeniz tarafından valilik makamında düzenlenen törenle ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdi.

Valilikte düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Münire Düzenli, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Güner Baki, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı İbrahim Enver Sungur, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Ünal Erdemir katıldı.

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