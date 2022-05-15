Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" renkli görüntülere sahne olurken, heyecanla sonuçlanan maratonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Manisa'da bu yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" gerçekleştirildi. Manisa Atatürk Kent Park’tan start alan ve Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City’den de geçen yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki etapta düzenlendi. Maratonda ayrıca 10 kilometrelik parkurda Şirketler Koşusu da düzenlendi.
Koşunun startı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vestel CEO’su Turan Erdoğan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar tarafından verildi.
Bin 624 kişinin katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda erkeklerde 01:04:29'luk derecesiyle Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda 01:23:02'yle Ezgi Kaya birinciliği elde etti. Kadınlarda Derya Kaya ikinci, Serra Sude Kökduman üçüncü, erkeklerde Hüseyin Can ikinci, Ahmet Alkanoğlu üçüncü olmayı başardı.
Türkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 80 kişilik elit atlet grubu ve 10 yabancı uyruklu elit atletin de katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda temsil eden Milli Atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu Milli Atlet Ömer Alkanoğlu da yer aldı.
Uluslararası Vestel Yarı Maratonu çerçevesinde gerçekleştirilen çocuk koşusu ise 137 minik koşucunun katılımıyla gerçekleşti. Erkekler 78 yaşta Muhammed Selim Süzer, 910 yaşta Aras Utku Binbaş, 1112 yaşta ise Erdem Onay yarışın kazananı oldu. Kızlarda 78 yaşta Zehra Eylül Bilgin, 910 yaşta Irmak Ercoşkun, 1112 yaşta ise Nida Deniz Karataş birinci oldu.
Yarı maratona katılarak kendi bağış kampanyasını oluşturan koşucular, adımlarını iyilik için attı. Ayrıca Beyaz Ay Derneği aracılığıyla açılan kampanyada toplanan bağışlar, Vestel mühendisleri ve YGA tarafından geliştirilen, görme engelli bireylerin hayatında fark oluşturan akıllı baston WeWALK bağışına dönüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da cami bahçesinde cinayet Cinayete kurban gitti geriye yiyemediği poğaçası kaldı
YEREL HABERLER Manisa'da cami bahçesinde cinayet Cinayete kurban ...
Jandarma askere gidecek engelli gençlere asker eğlencesi düzenledi
YEREL HABERLER Jandarma askere gidecek engelli gençlere asker ...
Manisa'da yarı maraton heyecanı
YEREL HABERLER Manisa'da yarı maraton heyecanı
Manisa FK sezonu kazasız tamamladı
YEREL HABERLER Manisa FK sezonu kazasız tamamladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
YEREL HABERLER Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile ...
Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde ...
Fatih Erbakan: “Tek yol milli görüş tek yol Yeniden Refah Partisi’dir” Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Manisa 2. Olağan Kongresine katıldı
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: “Tek yol milli görüş tek yol Yeniden ...
Saruhanlı'da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Saruhanlı'da traktör devrildi: 1 ölü
Salihli Kitap Kahve’de 'Matematik Atölyesi' yapıldı
YEREL HABERLER Salihli Kitap Kahve’de 'Matematik Atölyesi' yapıldı
Manisa FK - Tuzlaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK - Tuzlaspor maçının ardından
Manisa FK - Tuzlaspor: 4-1
YEREL HABERLER Manisa FK - Tuzlaspor: 4-1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 - Tuzlaspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 - Tuzlaspor: 1
Manisa FK - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa'da çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Manisa'da çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar ...
Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre ...
Salihli’de özel öğrencilerden özel sergi
YEREL HABERLER Salihli’de özel öğrencilerden özel sergi
Manisa'da yarı maraton heyecanı
YEREL HABERLER Manisa'da yarı maraton heyecanı
Salihli Belediyesinden müteahhit firmaya ihtar ve yaptırım kararı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesinden müteahhit firmaya ihtar ve ...
Salihli’de traktör römorklarına reflektör takıldı Salihli’de "Reflektör Tak, Görünür Ol " projesi
YEREL HABERLER Salihli’de traktör römorklarına reflektör ...
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek
YEREL HABERLER Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın ...
Selendi’de Engelliler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Selendi’de Engelliler Haftası kutlandı
Selendi’de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
YEREL HABERLER Selendi’de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.