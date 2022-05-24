Kadın veliler gündüz üzüm bağında çalışıp, akşamları halı sahada futbol oynuyor



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çocukları ortaokulda okuyan kadınlar sabahları üzüm bağlarında çalışıyor, akşamları ise halı sahada bir araya gelip, futbol oynuyor. Kadın velileri çalıştıran okul müdürü Yakup Ateş (41) profesyonel olarak liglere çıkmaya hazırlandıklarını belirterek, "Takımımızın diğer okullara da örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Salihli ilçesinde kırsal Kabazlı Mahallesi´ndeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu'nda çocukları eğitim gören kadınlar, okul müdürü Yakup Ateş'e Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul bahçesine yaptırdığı spor kompleksinde futbol oynamak istediklerini iletti. Ateş, bu talep üzerine örnek bir projeye imza attı. Spor kompleksini kadın velilere açan Ateş, 12 kişilik kadın futbol takımı kurdu. Sabahları üzüm bağlarında çalışan kadın veliler, mesai saati dışında ise halı sahada bir araya gelip, günün stresini top oynayarak atmaya başladı. Halı sahada futbol oynayarak vakit geçirmekten keyif alan veliler, profesyonel olarak liglere çıkmaya hazırlanıyor.

'TURNUVALARA KATILMAYI HEDEFLİYORUZ'

İlçedeki 11 mahalleden taşımalı olarak gelen öğrencilerle birlikte toplamda 260 öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdürü Yakup Ateş, "Okulumuzda çok sayıda sosyal projeye yer vermekle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptırmış olduğu spor kompleksinde kadın velilerimizle birlikte kurduğumuz futbol takımımızı çalıştırıyorum. Çocuklarının bu sahada oynamalarından büyük zevk duyduğunu belirten velilerimiz, kendilerinin de oynamak istediğini talep etti. Köy okulu olmamız nedeniyle velilerimizin çoğunluğu sabahları bağda ve bahçede çalışırken, öğlenleri ya da akşamları sahada zaman geçiriyor. Takımımızın diğer okullara da örnek olmasını istiyoruz. Kadın velilerimiz ile birlikte turnuvalara katılmayı hedefliyoruz. İnşallah ülkemizdeki tüm okullarda kadınlarımıza yönelik bu tür çalışmalar olur" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ FUTBOLU PROFESYONEL OLARAK SÜRDÜRMEK'

Velilerden Özlem Eriboz (33), günün yorgunluğunu halı sahada futbol oynayarak attıklarını ifade edip, "Kendi bağımızın işini yapıyorum. Günlük gelirimizi sağlıyoruz. Günün telaşı ve yorgunluğunu atmak için de burada okulda çocuklarımızı beklerken, diğer yandan arkadaşlarımızla birlikte spor yapıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de çocuklarımız için bir anı oluyor. Hedefimiz başladığımız futbolu profesyonel olarak sürdürmek" dedi.

Velilerden Derya Cihan (51) ise, "Bağdan sonra geliyoruz. Halı sahada enerjimizi atıyorum. Hem evin hem de bağın yorgunluğu gidiyor. Stresimizi atıyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz. İlerleyen yaşıma rağmen, gençlere de örnek oluyorum" diye konuştu.

Sevtap Şernas (45) de "Gündüz bağdayız, akşamları da sahadayız. Çocuklarımız ile aileler arasında diyalog pekişti. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-05-24 09:40:51



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