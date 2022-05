Salihli motosiklet festivaline hazırlanıyor

Salihli’de on binlerce kişiyi bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük festivallerinden biri olan Salihli Setmog Motosiklet Festivali’nin 6.cısı Adala Kanyonu’nda gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen Salihli Setmog Motosiklet Festivali’nin 6.sı için geri sayım başladı. 232425 Haziran tarihleri arasında Adala Kanyonu’nda gerçekleştirilecek olan dev organizasyona yine gerek yurt içi gerekse yurt dışından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG) Başkanı Caner Akçakaya, Türkiye’nin en büyük festivalinin 6.sını gerçekleştirmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Akçakaya, “Salihli’nin başta doğal ve kültürel zenginliklerinin on binlerce kişiyle paylaşıldığı organizasyonumuzun 6. sı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Festivalimize bu yılda yine Ege başta olmak üzere Akdeniz, Marmara ve diğer bölgelerden, yurt dışından çok sayıda katılımcı bekliyoruz. Geleneksel hale gelen festivalimizde bu yılda Can Gox, Necati ve Saykolar ile Fondip Grubunun konserleri gerçekleştirilecek” dedi.

