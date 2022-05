Yüzlerce yıllık atlı cirit geleneği köy düğünlerde yaşatılıyor Atlı cirit oyunları kartpostallık görüntülere sahne oldu Atlıların cirit oyunu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı Gelinlik kız gibi süslenen cirit atları, meydana çıktıklarında asaletiyle gözleri kamaştırıyor Atlı cirit sporcusu Ali Bayhan: "Atadan deden kalma olduğu için de her düğünde gösteri sergiliyoruz"

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır Türk kültüründe önemli bir yer edinen savaş oyunu atlı cirit Manisa’daki düğünlerde yaşatılıyor. Düğün öncesi köy meydanına toplanan atlılar, davul zurna eşliğinde önce cirit oynuyor, ardından türküler söyleyerek düğün sahibinin evine gidiyor.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata sporu atlı cirit, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı köylerde düğün geleneği olarak hayat buluyor. Evlenecek gençlerin aileleri tarafından mahalleye davet edilen cirit ve değnek oyuncuları, yüzlerce yıllık düğün geleneği haline dönüşen atlı cirit oynayarak izleyenlere unutulmaz bir gün yaşatıyor. Atlı cirit oyuncusu kadar geleneğin bugünlere taşınmasını sağlayan cirit atları da dikkat çekiyor. Savaşçı cirit atlarının maharetini gösterdiği yer de cirit meydanları. Gelinlik kız gibi süslenen cirit atları, meydana çıktıklarında asaletiyle gözleri kamaştırıyor.

Köy meydanında oynanan cirit oyununun ardından atlılar, damat evine kadar türküler ve maniler eşliğinde at sürüyor. Düğün geleneği atlıların damat evine varması ve burada ikramların yenilmesiyle beraber son buluyor.

1975 yılından beri ata bindiğini ve ölünceye kadar da ata binmeye devam edeceğini söyleyen atlı cirit oyuncusu Mehmet Fidan, “Ben 1975 yılından beri ata biniyorum, inemem. Kabir tahtasına bindiğim gün attan inerim. Bunun zevkini bilen bilir. Her hafta yapılıyor. Başkanımızın defteri dolu. Dolu olduğu zaman birini sabah oynuyoruz birini de akşamüzeri oynuyoruz. Vatandaşların durumuna göre cumartesipazar atlı cirit oynarız" dedi.



“Atadan deden kalma olduğu için de her düğünde gösteri sergiliyoruz”

Ata sporunu geleneksel düğünlerle beraber yaşattıklarını söyleyen Ali Bayhan, “Düğünlerimizde adettir. Geleneksel köy düğünlerimizde atlı cirit oynuyoruz. Geleneksel olduğu için her düğünde oynuyoruz. İnsanların ilgisi çok fazla bu cirit işine. Atadan deden kalma olduğu için de her düğünde gösteri sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

7’den 70’e katılımcıların olduğunu söyleyen atlı cirit sporcusu Ahmet Ali Eriş, “Etkinlik, düğün yapacak arkadaşımızı 23 ay önce listeye kaydediyoruz. Her hafta sonu mutlaka düğünümüz oluyor. 7’den 70’imiz atlı cirit oynar. Benim atadan geliyor bu merakım. Oğlum da atçı. Bizim 7 sülalemiz at biner. Bu işi bırakamayız” diye konuştu.



“Her düğünümüzde ata sporumuzu yaşatırız”

Akhisar’a bağlı köylerde her düğünde gelenekleri yaşattıklarını söyleyen düğün sahibi Ahmet Eşsiz, “Çok güzel bir düğünümüz oldu. Bizim ata sporumuz olduğu için oğlumuzun düğününde de bunu yapmak istedik. Yöremizin kültürünü de tanıtalım istedik. Kazasız belasız atlattık. Her düğünümüzde genellikle ata sporumuzu yaşatırız. 7’den 70’e herkes katılır düğünümüze” dedi.

Yüzyıllardan bugünlere kadar süren gelenek Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı köylerinde yaşatılmaya devam ediliyor.

