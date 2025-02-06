Akhisar'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.
Akhisar Belediyesi tarafından Park İçi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaymakam Mustafa Can'ın da katıldığı anmada afet konusunda farkındalık oluşturmak için sunum yapıldı, ortaokul öğrencilerinin yaptığı deprem konulu resimler sergilendi.
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