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        Akhisar'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:31
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        Akhisar'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma düzenlendi.

        Akhisar Belediyesi tarafından Park İçi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kaymakam Mustafa Can'ın da katıldığı anmada afet konusunda farkındalık oluşturmak için sunum yapıldı, ortaokul öğrencilerinin yaptığı deprem konulu resimler sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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