Demirci'de kar etkili oluyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahalleler beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Demirci Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.