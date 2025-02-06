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        Demirci'de kar etkili oluyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:35
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        Demirci'de kar etkili oluyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahalleler beyaza büründü.

        Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

        Demirci Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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