Manisa'da 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi

MANİSA'da düzenlenen operasyonda, toplam 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Manisa merkez ile Salihli ilçesinde 'Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının' önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. İl merkezinde B.Y. (31) isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, 3 milyon 900 bin adet boş makaron; Salihli ilçesinde Y.Y. (43) isimli şüphelinin aracında yapılan aramada ise 40 bin doldurulmuş ve 20 bin boş makaron ele geçirildi. B.Y. ve Y.Y., gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.