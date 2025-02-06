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        Manisa'da 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi

        MANİSA'da düzenlenen operasyonda, toplam 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:00
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        Manisa'da 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi
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        MANİSA'da düzenlenen operasyonda, toplam 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Manisa merkez ile Salihli ilçesinde 'Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının' önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. İl merkezinde B.Y. (31) isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, 3 milyon 900 bin adet boş makaron; Salihli ilçesinde Y.Y. (43) isimli şüphelinin aracında yapılan aramada ise 40 bin doldurulmuş ve 20 bin boş makaron ele geçirildi. B.Y. ve Y.Y., gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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