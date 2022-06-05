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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ, Akhisar’ı sağlıklı altyapıya kavuşturuyor

İHA

MASKİ, Akhisar’ı sağlıklı altyapıya kavuşturuyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar İlçesi’ne bağlı Reşatbey Mahallesi, Rumeli Caddesi’nde gerçekleşecek olan sıcak asfalt çalışmaları öncesinde bölgede yürütülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları öncesi MASKİ tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar İlçesi’ne bağlı Reşatbey Mahallesi, Rumeli Caddesi’nde yapımına başlanan alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Çevik’e incelemeleri esnasında Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan, MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Tekinol, Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı ve Seyit Ahmet Mahalle Muhtarı Yaşar Dalgıç eşlik etti.

“Hedefimiz kaliteli ve sağlıklı altyapı yapmak”
Rumeli Caddesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hedeflerinin kaliteli ve sağlıklı altyapılar yapmak olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla mahallemizde başlatılan kanal hattı çalışmalarını yerinde inceledik. MASKİ ekiplerimizin yürüttüğü kanal hattı çalışmalarında caddemize 120 metre yağmursuyu hattı döşeme çalışması ve 1,5 kilometre kanalizasyon hattı temizliğiyle caddemizin alt yapısı daha sağlıklı ve kullanışlı hale gelecek” dedi.

“Çalışmaları takdirle karşılıyoruz”
Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı, “Mahallemize yapılan hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeterince çalışıyor. Hizmetlerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere tüm ekiplere mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Su taşkınları olmayacak”
Seyit Ahmet Mahalle Muhtarı Yaşar Dalgıç ise çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, “Mahallemizdeki sorunlarla ilgili ekipler yakından ilgileniyor. Yağmur suyu hatlarında yürütülen çalışmalardan çok memnunuz ve çok yerinde bir çalışma. Bu sayede su taşkınları olmayacak. Hizmetlerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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