Otomobilin motosikletine çarptığı seyyar kokoreççi öldü 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletli seyyar kokoreççi Ahmet Kafaoğlu (66) yaşamını yitirdi. Yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Yasin K.'nin (19) kullandığı otomobil, Ahmet Kafaoğlu yönetimindeki 45 ZC 2640 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletiyle seyyar kokoreççilik yapan Kafaoğlu, savrulup başını beton zemine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kafaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kafaoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Soruşturma başlatan polis, yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin sürücüsü Yasin K.'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-06-08 15:57:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.