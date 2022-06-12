Manisa TSO’da Kırgızistan’a yatırım imkanları konuşuldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyeti konuk ederek, ülkedeki yatırım fırsatları hakkında bilgiler aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için yaptığı çalışmalar çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oda üyelerinin dış pazarlara ulaşması noktasında yoğun temaslarda bulunan ve birçok yabancı heyeti Manisa’da misafir eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Toplantının öncesinde konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyeti Manisa’da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, hazırlanan sunum eşliğinde Kırgızistan heyetine Manisa’nın ekonomik yapısı ile odanın işlevi ve yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Yılmaz, “Manisa kişi başı milli gelir olarak ortalama 8 bin dolar ile kendi bölgesinde (TR33 Bölgesi) 1. sıradadır. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 11 olmasına rağmen Manisa’nın içinde bulunduğu Bölgede (TR33) işsizlik oranı yüzde 6,9 düzeyindedir. Nüfus büyüklüğüne göre bu oran ülkedeki en düşük işsizlik oranına denk gelmektedir. İllere göre ihracat sıralamasında Manisa 5 milyar 206 milyon dolar ihracatı ile ülkemizde yedinci sıradadır. 2021 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artmıştır. 2021 yılındaki ihracatımızın sektörler itibariyle dağılımına baktığımızda ilk sırada 2 milyar 561 milyon dolar ile elektrik ve elektronik sektörü gelmektedir. Bu sektör ihracatımızın yarısını gerçekleştirmektedir. İkinci sırada iklimlendirme sektörü 742 milyon dolar ve üçüncü sırada 612 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gelmektedir. İlk üç sıradaki bu sektörleri sırasıyla 227 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 184 milyon dolarla makine aksamları, kimyevi maddeleri, 125 milyon dolarla meyve ve sebze ürünleri ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 122 milyon dolar olarak takip etmektedir. İhracat yapılan ilk beş ülke sıralamasında ilk sırada 823 milyon dolarla İngiltere, 815 milyon dolarla ikinci sırada Almanya, sonra 473 milyon dolarla Fransa, 446 milyon dolarla İtalya ve İspanya gelmektedir. İlimizin ekonomisine yön veren sektörlerin başında elbette sanayi gelmektedir. 2019 verilerine göre, sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 43 olmuştur. Bunu yüzde 17 ile hizmet sektörü, yüzde 15 ile tarım sektörü ve yüzde 3 ile inşaat sektörü izlemektedir. Manisa tarımda ülkemizin en önemli illeri arasındadır. Türkiye kuru üzüm üretiminde 290 bin tonla dünyada 1. sıradadır. Manisa bu üretimin nerdeyse tamamını tek başına üretmektedir. Ülkemizdeki ‘Sultani Çekirdeksiz Üzüm’ üretiminin yüzde 85’i Manisa’da gerçekleşmektedir. Manisa son yıllarda yapılan ekim çalışmalarıyla birlikte Zeytin üretiminde ilk sıradadır. 150 bin ton zeytin üretimi ile ilk sıradadır. Toplam 26 milyon ağaç ile ağaç sayısında birincidir” dedi.

Kırgızistan ile ticari ilişkileri arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, “Kırgızistan ile ülkemiz arasındaki ticaret hadlerine baktığımızda, tarihsel kardeşliğimizi gerisinde kaldığını düşünüyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindedir. Türkiye daha ziyade sanayi ürünleri, kimyasallar, plastikler, makine imalatı ürünleri, tarımsal ham maddeler ve mobilya ve aksesuarlarını ihraç ederken, Kırgızistan’ın ihraç ürünleri arasında fasulye, pamuk ve pamuklu kumaşlar, ham deri, değerli taşlar, altın ve gümüşten yapılmış mücevherler ile mineral yakıtlar bulunmaktadır. 500 milyon dolarlık ticaret haddi oldukça düşük bir tutardır. Bu tutarı 1 ve hatta 2 milyar dolar seviyesine çıkartmak için çalışmamız gerekiyor. İnşallah bugünkü ziyaret bu çalışmanın başlangıcı olur. Toplantımızın her alanda yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Sizleri Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.



“Manisalı yatırımcıları şehrimize davet ediyoruz”

Kırgızistan ve Oş şehri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Almaz Mambetov, "Şehrimiz ipek yolundaki önemli şehirlerden bir tanesi. Bizim burada kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu nedenle sizleri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Manisa gelişen bir şehir. Sizden de dinledik. En önemlisi sanayi şehri. Biz bu sanayinin bizim bölgemize de gelmesi için sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Bu bağlamda Manisalı yatırımcıları şehrimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardının günün anısına Kırgızistan heyeti ve katılımcılar fotoğraf çekildi.

Manisa TSO hizmet binasında, Manisa iş dünyasının hedef pazarlara yönelmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Üyesi Akın Zıngıl, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, Manisa İş Dünyasının seçkin temsilcileri katılım sağladı.

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