Manisa’da heyelan yolu trafiğe kapattı

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Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle DemirciKöprübaşı yolu trafiğe kapandı.

Olay, Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye aşırı sağanak yağmur nedeniyle DemirciKöprübaşı yolunda heyelan meydana geldi. Yolun trafiğe kapanmasının ardından Karayolları ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Heyelan nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından DemirciKöprübaşı yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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