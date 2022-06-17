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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’in minikleri karne heyecanı yaşadı

İHA

Şehzadeler’in minikleri karne heyecanı yaşadı

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim gören 66 öğrenci, karne almanın heyecanını yaşadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in elinden karnelerini alan minikler, karne aldıkları için heyecan, tatile girecekleri için de mutluluk yaşadı.
Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde 3 6 yaş sınıflarında eğitim gören 66 öğrenci karnelerini, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ile Ahmet Songüler’in elinden alarak, yaz tatiline çıktı.
Karne heyecanlarına Bakan Çelik, Başkan Yardımcıları Efendioğlu ve Songüler’i ortak eden minikler, karne ve hediyelerini büyük bir sevinç içinde aldı. Pasta kesilen törende Başkan Çelik minik öğrenciler ile yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi.
Karne töreninde miniklerin heyecan ve mutluluklarını paylaşan Başkan Çelik, “Bugün aileleri tarafından belediyemize, buradaki hocalarımıza emanet edilen geleceğimizin teminatı çocuklarımızın karne sevinci var. Biraz önce karnelerini kendilerine takdim ettik. Hepsi birbirinden başarılı maşallah. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı okul öncesi eğitimi ile en iyi şekilde yetiştirmek bizim toplum olarak görevimiz. Bugün burada emeği geçen tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yavrularımız devlete, millete, insanlığa çok faydalı olur, hayırlı işlere imza atarlar. Biz de onların eğitimlerine bir nebze de katkıda bulunduğumuz için Şehzadeler ailesi olarak çok mutlu oluruz. Yavrularımıza iyi tatiller diliyorum.” dedi.

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