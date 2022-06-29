Bahçesine ektiği kenevirler dronla tespit edildi

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde emniyet ekipleri, kenevir bitkisi ektiği dronla tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlattı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 147 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı.

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