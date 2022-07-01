Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ülkümen Vural (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında AlaşehirTepeköy Mahallesi karayolu Tepeköy girişinde meydana geldi. A.A. (60) yönetimindeki 07 HKH 33 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ülkümen Vural idaresindeki 45 AIJ 584 plakalı motosiklet Tepeköy girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülkümen Vural'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri kamyonet sürücüsü A.A.'yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-07-01 20:54:17



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