Manisa Sanayi Yıldızspor’dan kaleye takviye

Bölgesel Amatör Lig’de sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Manisa Sanayi Yıldızspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Manisa Sanayi Yıldızspor en son Yalovaspor forması giyen kaleci Erhan Yıldız’ı renklerine bağladı.

Transferin gözde ekibi, Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve teknik direktör Halit Alaca, yeni sezonda Sanayi Yıldızspor’u BAL’dan profesyonel lige taşıyacak kadro için transferlere devam ediyor. Manisa ekibi son olarak Yalovaspor forması giyen kaleci Emin Abadanç ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, “Hedeflerimiz doğrultusunda kadromuzu güçlendiriyoruz. Karakterli bir oyuncu grubumuz olacak. Hazırlık dönemi sonrası sezona iyi başlamayı istiyoruz” dedi. Sanayi Yıldızspor’un yeni transferi Eren Abadanç ise, “Buraya gelirken tereddüt bile etmedim. Çünkü güzel bir oluşum var. Takımın başarısı için hep birlikte kenetleneceğiz.” şeklinde konuştu.

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Eren, Bergama Belediyespor, Karaman FK, Ağrı 1970, Yatağan SK, Muğlaspor, Artvin Hopaspor ve Yalovaspor formaları giyip, şampiyonluklar yaşadı.

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