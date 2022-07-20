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Manisa’da üzüm hasadı başlıyor Superior Seedless çeşidi üzüm için hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

İHA

Manisa’da üzüm hasadı başlıyor Superior Seedless çeşidi üzüm için hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

Manisa’da önemli bir ihraç potansiyeline sahip olan erkenci sofralık "Superior Seedless" üzümünde hasat ve ihraç tarihleri belli oldu. 21 Temmuz'da kesimine başlanacak olan üzümler, 22 Temmuz'da ihraç edilmeye başlanacak.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Superior Seedless çeşidi üzümde hasadın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan Superior Seedless üzümünün hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan komisyon tarafından belirlenmiştir. İlimiz ve ülkemiz ihracatında stratejik bir ürün olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini sağlaması oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit amacıyla Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçelerinde bağlar gezilmiş, bölgeyi temsil eden bağlardan numuneler alınmıştır. Alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları 19.07.2022 tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Superior Seedless çeşidi için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre Superior Seedless üzüm çeşidinin 21 Temmuz 2022 tarihinde kesimine, 22 Temmuz 2022 tarihinde ihracatına karar verilmiştir. Belirlenen tarihlerin ülkemize, üreticimize, ihracatçımıza hayırlar getirmesini diliyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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