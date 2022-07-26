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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor

İHA

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Turgutluspor'da yeni transferler göz dolduruyor. Kadrosunu hem tecrübeli hem de genç oyuncularla güçlendiren Turgutluspor'un tek hedefi ise sezon sonunda şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmek.

Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor

Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Turgutluspor’da yeni transferler göz dolduruyor. Kadrosunu hem tecrübeli hem de genç oyuncularla güçlendiren Turgutluspor'un tek hedefi ise sezon sonunda şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmek.
Yeni sezon öncesi hem tecrübeli hem de genç oyuncuları kadrosuna dahil eden Turgutluspor’da Dede Çelik, İlhan Aslanoğlu, Mahmut Demirgan, Anıl Kara, Muhammed Ebrar Yıldırım ve Mustafa Köroğlu Turgutluspor’u bir üst lige çıkarmak için yeni takımlarıyla birlikte ter dökecek.

Defansa tecrübeli oyuncu
Futbola Adanaspor altyapısından başlayan 34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Dede Çelik, birçok farklı takımda forma giydi. Adanaspor, Etimesgut, Ceyhanspor, İnagölspor, Orhangazi GB, Isparta, Hatayspor, Ankara Demirspor, Erzurum BB, Gaziosmanpaşa, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Eyüpspor, Hekmoğlu FK, Çankaya FK, İskendurun FK ve Düzcespor formaları giyen tecrübeli oyuncu kariyerinde 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve kupada toplam 237 maçta forma giyerken 8 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu Turgutluspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “İlk olarak bana güvenen ve burada olmamam olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonda hedefimiz güzel bir aile ortamı oluşturup, birbirini seven, saygı duyan, sahada mücadele eden bir takım yaratıp Turgutluspor’umuzu laik olduğu yere taşımak.” dedi.

Forvete tecrübeli golcü
34 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu İlhan Aslanoğlu, birçok farklı takımda forma giydi. Altay, Göztepe, Adanaspor, Siirtspor, Turgutluspor, Gaziante BB, Yimpaş Yozgat, Kırıkhanspor, Menemen Belediyespor, Çatalcaspor, 1920 Maraşspor, Karacabey Birlik, Dersimspor, Ergene Velimeşe, Adıyaman 1954, Kozanspor, Tepecikspor ve Karakoçan FK formaları giyen tecrübeli oyuncu kariyerinde 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye kupası olmak üzere toplam 302 maçta forma giyerken 94 gol 5 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu Turgutluspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Daha önce kısa bir süre formasını giydiğim Turgutluspor’a geri dönmek beni çok mutlu etti. Burada olmaktan çok mutluyum. Yeni sezonda tek hedefim takımıma faydalı olup atacağım gollerle katkıda bulunmak istiyorum. Bunun içinde takım arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapacağım.” diye konuştu.

Kaleye genç takviye
Futbola Beşiktaş altyapısından başlayan kaleci Mahmut Demirgan, buradan Eyüpspor altyapısına transfer oldu. Daha sonra Turgutluspor’da 1 sene kiralık oynayan Mahmut, sırasıyla Cizrespor ve Sultanbeyli formaları giydi. 23 yaşında olan genç kaleci Turgutluspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “18 yaşında 2. Lig’de oynadım. Sonrasında vermiş olduğum kararlar neticesinde kariyerimde düşüş yaşadım. Öncelikle hedefim Turgutluspor forması altında başarılı bir sezon geçirip Şampiyon olmak. Sonrasında kariyerime emin adımlarla devam etmek. Burada olmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hedefim Turgutluspor ile şampiyonluklar yaşamak”
Futbola Sancaktepe altyapısından başlayan 21 yaşındaki kanatforvet oyuncusu Anıl Kara, buradan 1877 Alemdağspor’a oradan da Diyarbekirspor’a transfer oldu. Toplam 51 maçta forma giyen genç oyuncu 10 gol kaydetti. Turgutluspor’a geldiği için mutu olduğunu belirten Anıl, “Burada olmaktan çok mutluyum. Buraya geldikten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Burada olmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bana güvenen insanları mahcup etmemek için savaşacağım. Hedefim Turgutluspor ile şampiyonluklar yaşamak.” şeklinde konuştu.

Defansa gurbetçi takviyesi
Futbola Ajax altyapısından başlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Muhammed Ebrar Yıldırım, daha sonra Hollanda ve Türkiye’de farklı takımlarda forma giydi. Ajax altyapısında AFC Amsterdam A takımına transfer olan Ebrar, sırasıyla Groningen U17, AFC A'dam U19, A. Selçukspor, Serik Belediye ve Karaman Belediyespor formaları giydi. Kariyerinde 33 maça çıkan ve 1 gol kaydeden genç oyuncu, Turgutluspor’a geldiği için mutu olduğunu belirtti. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Muhammed Ebrar Yıldırım, “Burada olmak benim için doğru bir karar. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Hedefim bu yıl takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak. Burada olmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Gelecek vaat ediyor
Futbola Trabzonspor altyapısından başlayan 20 yaşındaki oyuncumuz Mustafa Köroğlu, buradan Ceyhanspor’a ve oradan da Çarşambaspor’a transfer oldu. Kariyerinde toplam 54 maçta forma giyen genç oyuncu 3 gol kaydetti. Turgutluspor’a geldiği için mutu olduğunu belirten Mustafa Köroğlu, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geldiğim ilk andan itibaren buradaki aile ortamı çok hoşuma gitti. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. İnşallah bu sezon takım arkadaşlarımla birlikte Turgutluspor’u laik olduğu yere taşıyacağız. Bu ailenin parçası olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bana güvenen insanları mahcup etmemek için savaşacağım.” diye konuştu.

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