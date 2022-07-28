Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Manisa'da



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valiliği ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Aktaş, burada İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tarafından karşılandı. Aktaş, kentte yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı ve çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Manisa Valiliği'ne geçen Aktaş, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Basın kapalı ziyaretin ardından Aktaş, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-07-28 17:05:45



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