Manisa FK - Boluspor: 0-1



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Ba, Domgjoni, Çağrı, Ayberk, Burak (Dk. 70 Prib), Nizamettin (Dk. 75 Hakan), Erhan (Dk. 62 Batuhan), Gakpa (Dk. 75 Adem), Grezda (Dk. 46 Selim), Diallo

BOLUSPOR: Çağlar Hakan, Oulare, Burak, Landel, Bülent (Dk. 90+4 Batuhan), Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Onur, Gökhan Karadeniz (Dk. 78 Turgay), Bregu (Dk. 62 Ercan), Furkan (Dk. 46 Balde)

GOL: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

SARI KARTLAR: Ayberk, Hakan (Manisa FK), Gökhan Alsan, Balde (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 54 Oulare (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, Boluspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Boluspor'un 54'üncü dakikada 10 kişi kaldığı maçta rakibine 1-0'lık skorla mağlup olarak, 2022-2023 sezonuna yenilgiyle başladı. Konuk Boluspor'a 3 puanı getiren golü 90+1'inci dakikada Balde kaydetti.

14'üncü dakikada Manisa FK'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Orta alanda topu kapan Nizamettin pasını Diallo'ya aktardı. Diallo boş koşu yapan Gakpa'ya pasını verdi. Gakpa'nın sol ayağının içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti. Ancak Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nın (VAR) incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

24'üncü dakikada Manisa FK gole yaklaştı. Burak'ın pasıyla topla buluşan Erhan sol çaprazdan şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

54'üncü dakikada Boluspor 10 kişi kaldı. Çağrı'ya sert müdahalede bulunan Oulare, ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

71'inci dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo'nun ceza sahasına doldurduğu topa Onur son anda müdahale etti.

90+1'inci dakikada 10 kişi mücadele eden Boluspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bülent'in ortasında Balde arka direkte topa dokundu: 0-1.

Karşılaşma Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-08-13 19:03:54



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