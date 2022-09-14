Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı otomobildeki 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı. Otomobilde yapılan aramada 368 gram metamfetamin ile 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında Manisa-Denizli kara yolu Siteler Mahallesi yakınlarında 20 ZH 935 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, araçtaki 2 kişi ile birlikte kaçtı. Polis, otomobil ile kaçan şüphelilerin peşine düştü. Sıkı takibin ardından durdurulan otomobilde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 368 gram metamfetamin, 1'i ecstasy, 56'sı ise sentetik ecza toplam 57 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 580 TL ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (28) ve H.Ö. (38) tutuklandı. Diğer şüpheli S.S. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN
2022-09-14 15:12:01
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