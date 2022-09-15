Somaspor'da beraberlik üzdü



Şevket Yılmaz / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, 1 puanın oynanan oyuna göre kendilerini mutlu etmediğini belirtti. Zorlu bir rakiple önemli bir müsabaka oynadıklarını anlatan Basatemür, "Puanla dönmek elbette ki önemli. Ancak oynadığımız oyun, yaptığımız mücadele ve yakaladığımız fazla sayıda gol pozisyonunu düşününce bu sonuç bizi çok da mutlu etmedi" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde oynadığımız oyun ile olduğumuz yer doğru orantılı değil. İnşallah en kısa zamanda hak ettiğimiz yerlere ve hak ettiğimiz puanlara ulaşırız. Her şartta takımımızın yanında olan, mesaj gönderen ve kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 17'nci sıradaki siyah-beyazlılar pazar günü Esenler Erokspor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-09-15 11:48:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.