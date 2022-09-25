Manisa FK'dan iyi prova



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 yenerek moral depoladı. Siyah-beyazlıların gollerini Mehmet Uysal ve Marvin Gakpa atarken, teknik direktör Levent Eriş takımın sergilediği performansın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Milli arada takımdaki eksiklikleri gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Eriş, "Lig uzun ve zorlu bir maraton. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İyi bir takımız, ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir görüntüyle taraftarımızın kanşısına çıkacağız. Ben oyuncularıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-09-25 11:37:43



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