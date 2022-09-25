Otomobilin çarptığı Fatmanur yaşamını yitirdi

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Fatmanur İtik (14), hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmir Ankara karayolu üzeri battıçıktı çıkışında meydana geldi. Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik´e, İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Cafer Alsay (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınlar yasa boğuldu.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-09-25 19:30:24
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