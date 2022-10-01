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Manisa FK'nın rakibi Adanaspor

DHA

Manisa FK'nın rakibi Adanaspor


MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Bodrumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp milli maç arasına 8 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Manisa FK'da sakatlığı bulunan Alioune Ba ile kırmızı kart cezalısı Çağrı mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilyet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribün 25 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Levent Eriş eski takımı Adanaspor'a karşı iyi bir futbol ortaya koyacaklarını ve istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti.  DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-10-01 11:31:25

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