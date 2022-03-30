On bir ayın Sultanı Ramazan büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan İmsakiyesini yayımlamasının ardıdan Manisa iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Manisa İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri, Manisa’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte, Diyanet Manisa İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri