Manor Salomon, Tottenham'a transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu Manor Solomon'ı transfer etti.
Giriş: 11.07.2023 - 15:22
Kulüpten yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Solomon, 24 maçta 5 gol attı.
Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.