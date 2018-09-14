Mansfield Town - Exeter City maçı rakamları

Mansfield Town ve Exeter City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Mansfield Town 10 puanla 12. sırada, Exeter City 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Mansfield Town son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Exeter City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 388. İddaa'da Mansfield Town kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Exeter City kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Mansfield Town son haftadaki Port Vale müsabasında 0-4 kazandı.

Exeter City ise Crawley Town karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Mansfield Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mansfield Town, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Exeter City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Exeter City, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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