Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde CHP'nin Beypazarı adayı Özer Kasap ile beraber Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Yavaş, 10 yıl Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığını belirterek, "10 yıl boyunca Beypazarı'nı Ankara'ya tanıtıp hem kent kültürümüzü koruduk hem de burada yaşayan insanlarımıza turizmle ilgili yeni bir ekmek kapısı açtık. Binlerce insan şu anda bu işten ekmek yiyor. İnşallah daha da arttıracağız. Beypazarı'nda görev yaparken binin üzerinde kaymakam, belediye başkanı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip, 'Bu iş nasıl başarıldı' diye burada inceleme yaptı.

"HALA ANLAMADILAR" Tabii ki bu projeleri gerçekleştirirken Beypazarı halkının yanımızda olması, en büyük gücümüzdü. Onlara anlattık. 'Sizler de kendi ilinizde, ilçenizde kültürünüzü koruyup, turizme açabilirsiniz' diyerek örnek olduk. Dönüp baktığınızda akılda kalan en önemli eser, budur. Ankara'dakiler, hala anlamadı. Hatırlarsınız; Ankara'dan gelen buradan geçip, Nallıhan'a giden çift yolu yaptık. Şimdi hatırlayan var mı? Hiç önemli değil ki. Bunlar zaten Fen İşleri Dairesi'nin bile yapacağı hizmetler. Asıl hizmet o değil. İnsanları ayırmayacaksın, herkesi kucaklayacaksın, herkesin fikrine saygı duyacaksın. REKLAM Ondan sonra Beypazarı'nın gelişimi ne yönde olacaksa ona karar verip, uygulayacaksın. İşte, beton ve plastik görmek isteyenler, Beypazarı'ndaki bu turizmle alakalı kalkınmayı asla anlayamıyor. Ankara'da hala gözleri betonda, plastikte. En az onlar kadar Ankara'nın her yerine asfalt yaptık" diye konuştu.