Mansur Yavaş, vatandaşlarla iftar yaptı

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, Sincan'da bir düğün salonunda düzenlenen "İyiliğin Başkenti İftar Programı"na katıldı.

Programda konuşan Yavaş, "Elimizden geldiği kadar Ankara halkına, bütün hemşerilerimize, kimseyi ayırmadan hizmet etmeye çalışıyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz görevimizin sonuna kadar." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı sonrasında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek eksiklikleri gidermek için çalışacaklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da 13-14 milyon kişiye yetecek imar planı yapıldığı için her taraf hızlı bir şekilde inşaatlarla büyüyor. Yenikent'i birkaç yıl öncesinden şimdiye kadar tanımak mümkün değil. Yine Törekent'in civarını, Organize Sanayi'nin etrafını tanımak mümkün değil. Hızlı bir şekilde yapılaşma var ve bununla hepsine birden yetişmeye çalışıyoruz. Bu nedenle mutlaka arada eksiklerimiz oluyordur ama bunları en kısa zamanda gücümüzün yeteceği kadarını tamamlamaya çalışacağız."

Yavaş, İsrail ve ABD'nin Müslümanları öldürmeye devam ettiğini ifade ederek, "Gazze'de 50 bin kişi ölürken, medeni dediğimiz, gelişmiş ülkelerin birçoğundan hiç ses daha çıkmadı. Orada ölenler insan muamelesi, çocuklar insan muamelesi görmediler. Şimdi bu savaşta da 160 tane çocuk ilk atılan bombayla orada öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

